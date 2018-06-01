Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     01.06.2018 15:52

Продажу алкоголя ограничат в Москве 11 и 12 июня

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  праздники  продажа алкоголя  День России 

1 июня. Mossovetinfo.ru – Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре будет ограничена в Москве в дни празднования Дня России 11 и 12 июня, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Продажу ограничат в местах массовых гуляний, а также вблизи площадок фестиваля «День России. Московское время». Кроме того, рекомендации по ограничению продажи алкоголя разосланы кафе и ресторанам, которые располагаются рядом с площадками фестиваля.

Контроль за соблюдением ограничений возложен на районные управы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
праздники  продажа алкоголя  День России 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:52 Город (Москва и область) Продажу алкоголя ограничат в Москве 11 и 12 июня

15:21 В России Правила предоставления мобильных услуг ужесточились в России с 1 июня

14:42 Город (Москва и область) Площадки для уличных артистов откроются в 33 парках Москвы

14:20 Происшествия Пожар произошел в подмосковных Мытищах на площади в 3,5 тысячи квадратных метров

12:32 Город (Москва и область) Порядок внесения изменений в ПЗЗ утвержден в Москве

Актуальные материалы

14:43 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве во время ЧМ-2018

08:43 Общество Где можно отдыхать и купаться в Москве

08:24 Общество В Москве к лету готовы 42 зоны отдыха

07:57 Город (Москва и область) В Москве может появиться еще один вокзал

08:33 Общество Праздничную программу к Дню защиты детей подготовили 13 московских парков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru