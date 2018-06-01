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Город (Москва и область)
01.06.2018, 15:52
Продажу алкоголя ограничат в Москве 11 и 12 июня
1 июня. Mossovetinfo.ru – Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре будет ограничена в Москве в дни празднования Дня России 11 и 12 июня, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу департамента ...
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Город (Москва и область)
01.06.2018, 14:42
Площадки для уличных артистов откроются в 33 парках Москвы
1 июня. Mossovetinfo.ru – Площадки для уличных артистов откроются в 33 московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Музыканты, фокусники, мимы, жонглеры и...
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Город (Москва и область)
01.06.2018, 12:32
Порядок внесения изменений в ПЗЗ утвержден в Москве
1 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве внесен порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки, сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы. По словам председателя Моск...