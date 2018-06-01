1 июня. Mossovetinfo.ru – Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре будет ограничена в Москве в дни празднования Дня России 11 и 12 июня, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.



Продажу ограничат в местах массовых гуляний, а также вблизи площадок фестиваля «День России. Московское время». Кроме того, рекомендации по ограничению продажи алкоголя разосланы кафе и ресторанам, которые располагаются рядом с площадками фестиваля.



Контроль за соблюдением ограничений возложен на районные управы.