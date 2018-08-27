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Город (Москва и область)     27.08.2018 15:57

Продажу алкоголя в Москве ограничат в День города

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Теги:  День города  ограничения  продажа алкоголя 

27 августа. Mossovetinfo.ru – Во время празднования Дня города в Москве ограничат продажу алкоголя, сообщает пресс-служба департамента Москвы по региональной безопасности и противодействию коррупции.

Ограничение продажи алкоголя и напитков в стеклянной таре является обычной практикой в Москве во время проведения массовых мероприятий.

Сообщается, что все ограничения будут действовать в течение двух дней празднований 8 и 9 сентября и вплоть до окончания праздничных мероприятий.


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Теги: 
День города  ограничения  продажа алкоголя 

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