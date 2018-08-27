27 августа. Mossovetinfo.ru – Во время празднования Дня города в Москве ограничат продажу алкоголя, сообщает пресс-служба департамента Москвы по региональной безопасности и противодействию коррупции.



Ограничение продажи алкоголя и напитков в стеклянной таре является обычной практикой в Москве во время проведения массовых мероприятий.



Сообщается, что все ограничения будут действовать в течение двух дней празднований 8 и 9 сентября и вплоть до окончания праздничных мероприятий.