27 августа. Mossovetinfo.ru – Во время празднования Дня города в Москве ограничат продажу алкоголя, сообщает пресс-служба департамента Москвы по региональной безопасности и противодействию коррупции.
Ограничение продажи алкоголя и напитков в стеклянной таре является обычной практикой в Москве во время проведения массовых мероприятий.
Сообщается, что все ограничения будут действовать в течение двух дней празднований 8 и 9 сентября и вплоть до окончания праздничных мероприятий.
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