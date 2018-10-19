19 октября. Mossovetinfo.ru – Продажу алкоголя ограничат в Москве в День народного единства 4 ноября, сообщает портал mos.ru.



В этот день в местах проведения массовых мероприятий, а также в кафе и магазинах рядом с ними, не будут продавать слабоалкогольные и крепкие напитки и безалкогольные напитки в стеклянной таре.



День народного единства отмечается в России с 2005 года.