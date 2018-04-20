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Город (Москва и область)
20.04.2018, 21:35
Ледовый дворец построили рядом со станцией метро «Тимирязевская»
20 апреля. Mossovetinfo.ru - Ледовый дворец построили в Бутырском районе рядом со станцией метро «Тимирязевская». Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Лед уже ...
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Город (Москва и область)
20.04.2018, 20:19
Продольный переулок перекроют 21 и 22 апреля
20 апреля. Mossovetinfo.ru - Продольный переулок перекроют в выходные, 21 и 22 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра мэра Москвы Петр Бирюков. Здесь пройдут работы по прокладке инженерных комм...
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Город (Москва и область)
20.04.2018, 16:53
График отключения горячей воды в Москве в 2018 году
20 апреля. Mossovetinfo.ru - МОЭК запустил информационный сервис, с помощью которого можно узнать график отключения горячей воды Москве. Сервис размещен на сайте МОЭК. В нем достаточно ввести...