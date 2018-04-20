Продольный переулок перекроют 21 и 22 апреля

20 апреля. Mossovetinfo.ru - Продольный переулок перекроют в выходные, 21 и 22 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра мэра Москвы Петр Бирюков.



Здесь пройдут работы по прокладке инженерных коммуникаций под проезжей частью. Объехать этот участок можно по проспекту Мира, улице Сергея Эйзенштейна и другим прилегающим улицам.



Позже рядом с аркой главного входа ВДНХ будет проведено комплексное благоустройство.