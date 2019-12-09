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Город (Москва и область)     09.12.2019 14:58

Проект Бирюлевской линии метро вынесут на публичные слушания

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Теги:  Бирюлевская линия метро  проектирование  публичные слушания  обсуждение 

9 декабря. Mossovetinfo.ru – Проект Бирюлевской линии метро будет вынесен на публичные слушания, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, в настоящее время проект Бирюлевской линии готов на 95%. Планируется, что новая линия начнется от территории бывшего Завода имени Лихачева, пройдет через Проспект Андропова мимо парка «Остров мечты», затем пройдет под Москвой-рекой, пересечется с Большой Кольцевой линией метро, после чего пройдет через Царицыно и далее в Бирюлево. Сразу после того, как проект будет полностью готов, начнется его обсуждение с местными жителями.

Хуснуллин отметил, что в ходе обсуждений с жителями, разработчикам важно обсудить не только маршрут новой ветки метро, но и места расположения новых станций.


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Карта места

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Теги: 
Бирюлевская линия метро  проектирование  публичные слушания  обсуждение 

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