9 декабря. Mossovetinfo.ru – Проект Бирюлевской линии метро будет вынесен на публичные слушания, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, в настоящее время проект Бирюлевской линии готов на 95%. Планируется, что новая линия начнется от территории бывшего Завода имени Лихачева, пройдет через Проспект Андропова мимо парка «Остров мечты», затем пройдет под Москвой-рекой, пересечется с Большой Кольцевой линией метро, после чего пройдет через Царицыно и далее в Бирюлево. Сразу после того, как проект будет полностью готов, начнется его обсуждение с местными жителями.
Хуснуллин отметил, что в ходе обсуждений с жителями, разработчикам важно обсудить не только маршрут новой ветки метро, но и места расположения новых станций.
15:14 Город (Москва и область) Программу реновации в Москве планируется завершить в 2032 году - Собянин
14:58 Город (Москва и область) Проект Бирюлевской линии метро вынесут на публичные слушания
13:22 Другое Исполком WADA запретил России участвовать в международных соревнованиях в течение 4 лет
13:11 Общество Похолодание придет в Москву 12 декабря
13:05 Происшествия Суд приговорил к условным срокам конвоиров по делу о попытке побега членов «банды GTA»
19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина