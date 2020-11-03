3 ноября. Mossovetinfo.ru – После многолетнего отсутствия, Москва может вновь выйти на рынок внешний заимствований, такая возможность заложена в проекте бюджета Москвы на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Согласно проекту бюджета, предусмотрена возможность привлечь за счет внешних займов до 396 миллиардов рублей в 2021 году. Далее объем займов планируется снижать до 178,5 миллиардов рублей в 2022 году и до 44,1 миллиарда рублей в 2023 году. Однако фактический объем займов будет определяться исходя из результатов исполнения бюджета, и может быть занчительно сокращен.
Необходимость выйти на рынок внешних займов обусловлен ростом расходов и падением доходов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим, бюджет Москвы на ближайшие три года планируется дефицитным.
Проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы был внесен в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным во вторник, 3 ноября.
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