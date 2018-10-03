3 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве запустили пилотный проект, который позволяет родителям выбрать для своих детей-школьников питание из предложенного меню, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на председателя экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмилу Мясникову.



Пилотный проект запущен в нескольких московских школах, однако организаторы рассчитывают, что в дальнейшем он получит широкое распространение.



Мясникова также напомнила, что ни в одной московской школе не продают чипсы и газировку, зато практически во всех школах установлены стеллажи со здоровым питанием.