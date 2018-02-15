Проект реконструкции участка Мякининского шоссе с 4 полосами движения утвердил Губернатор Подмосковья

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил Проект реконструкции участка Мякининского шоссе с 4 полосами движения и шириной проезжей части 15 м. Общая протяженность участка реконструкции автомобильной дороги «Мякининское шоссе» составит 2,5 км.



Постановление Правительства Московской области от 06.02.2018 № 80/5 "Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции участка Мякининского шоссе от автомобильной дороги федерального значения М-9 "Балтия" до МКАД" опубликовано на сайте обладминистрации.



Для обеспечения безопасного движения пешеходов вдоль автомобильной дороги проектом предусмотрены тротуары шириной 2,25 м.



Также на участке от территории многофункциональной комплексной застройки до территории рекреационной зоны вдоль автомобильной дороги планируется устройство велосипедной дорожки, шириной 2,5 м.