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Город (Москва и область)     08.11.2019 16:12

Проекты планировки кварталов по реновации вынесут на публичные слушания еще в трех районах Москвы

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Теги:  программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья  проекты  программа реновации  обсуждение 

8 ноября. Mossovetinfo.ru – Проекты планировки кварталов в рамках программы реновации жилья вынесут на публичные слушания еще в трех районах Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Сразу три проекта будут представлены в районе Можайский (микрорайоны 71-72, 75, кварталы 78-80, 107-110 и кварталы 67, 68, 69), по одному проекту будет представлено в районе Лосиноостровский (микрорайоны 2 и 3) и в поселке Шишкин Лес в ТиНАО.

Все представленные проекты предусматривают помимо строительства жилья, строительство школ, поликлиник, детских садов и других социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство.

Экспозиции проектов будут представлены в районах с 15 по 21 ноября. Собрания участников публичных слушаний пройдут 26 ноября. В ходе экспозиций и публичных слушаний жители районов смогут пообщаться с проектировщиками, задать им вопросы и внести предложения по проектам.


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Теги: 
программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья  проекты  программа реновации  обсуждение 

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