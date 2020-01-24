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Город (Москва и область)     24.01.2020 10:26

Проезд на электричках в Подмосковье подорожает с 1 февраля

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Теги:  электрички  тарифы  повышение  общественный транспорт 

24 января. Mossovetinfo.ru – С 1 февраля подорожает проезд в подмосковных пригородных электричках, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по ценам и тарифам Московской области.

Сообщается, что стоимость проезда в пределах одной тарифной зоны вырастет с 23 до 24 рублей. Стоимость разового проезда в пределах МЦД составит 47 рублей при оплате картой «Тройка» и 51 рубль при оплате бесконтактной банковской картой.

Также сообщается, что новых повышений тарифов в 2020 году не планируется.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля также изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы.


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Карта места

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Теги: 
электрички  тарифы  повышение  общественный транспорт 

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