24 января. Mossovetinfo.ru – С 1 февраля подорожает проезд в подмосковных пригородных электричках, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по ценам и тарифам Московской области.
Сообщается, что стоимость проезда в пределах одной тарифной зоны вырастет с 23 до 24 рублей. Стоимость разового проезда в пределах МЦД составит 47 рублей при оплате картой «Тройка» и 51 рубль при оплате бесконтактной банковской картой.
Также сообщается, что новых повышений тарифов в 2020 году не планируется.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля также изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы.
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