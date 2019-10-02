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Город (Москва и область)     02.10.2019 10:59

Проездные билеты, посвященные 100-летию скорой помощи, появились в московском метро

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Теги:  метро  метрополитен  скорая помощь  проездные 

2 октября. Mossovetinfo.ru – В московском метро поступили в продажу проездные билеты «Тройка» и «Единый», посвященные 100-летию московской скорой помощи, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Карты выпущены лимитированными тиражами, «Единый» - тиражом в 400 тысяч экземпляров, «Тройка» - 10 тысяч экземпляров.

На карте «Тройка» нанесено изображение автомобиля скорой помощи и надпись: «Первые кто рядом». На тематических билетах «Единый» изображен стилизованный логотип станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, а также телефон скорой помощи 103.

Тематические проездные «Единый» поступили в продажу в кассы метро и билетные автоматы. Юбилейные карты «Тройка» будут продаваться в билетных автоматах на центральных станциях метро.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  скорая помощь  проездные 

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