23 августа. Mossovetinfo.ru – Московский метрополитен выпустил проездные с функционалом карты «Тройка» в виде жетонов на метро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.
Проездной, стилизованный под старый московский жетон на метро, будет действовать везде, где действует карта «Тройка»: в метро, на МЦК и наземном транспорте. Пополнить его можно будет также, как и обычную «Тройку»: в кассах метрополитена или через мобильное приложение «Метро Москвы».
Отмечается, что жетон с функционалом «Тройки» будет коллекционным. Он выпущен ограниченным тиражом и его нельзя будет купить в кассах или сувенирных магазинах метрополитена. Коллекционный жетон будут разыгрывать среди пользователей официальных аккаунтов столичной подземки в соцсетях.
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