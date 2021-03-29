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Город (Москва и область)     29.03.2021 13:28

Профессор Малышев не исключил рост заболеваемости COVID-19 в Москве в апреле

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  прогноз погоды 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев предположил, что в ближайшие две недели в Москве может произойти всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.

По мнению Малышева, рост заболеваемости может произойти из-за того, что в первые теплые выходные москвичи активно вышли на прогулки. По мнению профессора, рост заболеваемости может составить 10-20%.

В тоже время, по словам инфекциониста, санэпиднадзор не прогнозирует подъема заболеваемости «поэтому живем спокойно».

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость  прогноз погоды 

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