29 марта. Mossovetinfo.ru – В апреле в Москве стартует программа «Московская музейная неделя», в рамках которой столичные музеи можно будет посетить бесплатно, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В настоящее время московские музеи бесплатно работают для посетителей каждое третье воскресенье месяца. Однако такой формат оказался не совсем удобен, так как за один день посетители не успевают побывать во всех музеях, кроме того, на входах в музеи создавались очереди.
В рамках новой программы формат бесплатного посещения музеев было решено изменить. Теперь музеи Москвы будут открыты для бесплатного посещения каждую третью неделю месяца. К акции присоединились около 40 столичных музеев. Первая «Московская музейная неделя» пройдет с 15 по 21 апреля. В рамках акции каждый день недели для бесплатного посещения будут открыты несколько музеев. К примеру, в среду или пятницу для бесплатного посещения будет открыто 4 разных музея, а в воскресенье – 21.
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