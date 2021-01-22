25 января. Mossovetinfo.ru – Программа «Московский акселератор», созданная для развития технологичных решений в экономике, стала победителем международного конкурса BRICS Solutions Awards в номинации ...

22 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» назвал незаконным проведение в Москве в субботу, 23 янврая, несогласованной протестной акции. «На 23 января р...

22 января. Mossovetinfo.ru – Участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт на две недели. Об этом сообщает департамент транспорта. С 23 января по 7 февраля закроют участок от станции «Беляево» до ...