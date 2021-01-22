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Город (Москва и область)     25.01.2021 10:29

Программа «Московский акселератор» стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards

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Теги:  конкурсы  Московский акселератор  бизнес  экономика 

25 января. Mossovetinfo.ru – Программа «Московский акселератор», созданная для развития технологичных решений в экономике, стала победителем международного конкурса BRICS Solutions Awards в номинации «решения для бизнеса», сообщается на портале mos.ru.

Сообщается, что за год работы программы участники запустили более 120 проектов, было привлечено 238 миллионов рублей инвестиций.

Конкурс BRICS Solutions Awards направлен на поиск идей и социально-экономических практик, которые позволят поднять качество и уровень жизни в странах БРИКС (России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР). НА конкурсе были представлены проекты в 7 номинациях: «Здоровье граждан и поддержание активного образа жизни», «Качество жизни и демография», «Инновации и технологии», «Зеленая экономика», «Решения для бизнеса», «Жилье и городское развитие» и «Образование».

На конкурсе было представлено более 230 проектов, 32 из которых вышли в финал конкурса. Победителями стали 7 проектов из России и Индии.

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Теги: 
конкурсы  Московский акселератор  бизнес  экономика 

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