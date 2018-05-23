23 мая. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в Москве не сократит предоставление жилья очередникам и льготникам. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.



«Все разговоры о том, что строительство жилья по социальным подпрограммам сократится из-за реализации Программы реновации, не соответствуют действительности», - сказал Левкин, которого цитирует пресс-служба департамента.



Он отметил, что в ближайшие три года ввод жилья по госпрограмме «Жилище» ожидается на уровне 3,16 миллиона квадратных метров. При этом за счет городского бюджета для нужд очередников и льготников будет построено 540 тысяч квадратных метров.

