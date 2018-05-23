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Город (Москва и область)     23.05.2018, 08:36

Реновация в Москве не сократит предоставление жилья очередникам и льготникам - власти

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Теги:  жилье  переселение  льготники  очередники  реновация  снос пятиэтажек  программа реновации  программа реновации жилья 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в Москве не сократит предоставление жилья очередникам и льготникам. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Все разговоры о том, что строительство жилья по социальным подпрограммам сократится из-за реализации Программы реновации, не соответствуют действительности», - сказал Левкин, которого цитирует пресс-служба департамента.

Он отметил, что в ближайшие три года ввод жилья по госпрограмме «Жилище» ожидается на уровне 3,16 миллиона квадратных метров. При этом за счет городского бюджета для нужд очередников и льготников будет построено 540 тысяч квадратных метров.


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Теги: 
жилье  переселение  льготники  очередники  реновация  снос пятиэтажек  программа реновации  программа реновации жилья 

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