25 июня. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в ТиНАО будет завершена к 2024 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента новых территорий Владимира Жидкина.



Всего в ТиНАО в программу реновации вошел 251 дом в которых насчитывается 8261 квартира.



Сейчас строительство нового жилья в рамках программы реновации ведется в районах Новые Ватутинки, Михайлово-Ярцевское и Мосрентген. По словам Жидкина, темпы строительства таковы, что позволяют выполнить программу к концу 2023 года.