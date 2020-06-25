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Город (Москва и область)     25.06.2020 16:07

Программа реновации в ТиНАО завершится к 2024 году

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  ТиНАО  программа реновации  жилье 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в ТиНАО будет завершена к 2024 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента новых территорий Владимира Жидкина.

Всего в ТиНАО в программу реновации вошел 251 дом в которых насчитывается 8261 квартира.

Сейчас строительство нового жилья в рамках программы реновации ведется в районах Новые Ватутинки, Михайлово-Ярцевское и Мосрентген. По словам Жидкина, темпы строительства таковы, что позволяют выполнить программу к концу 2023 года.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  ТиНАО  программа реновации  жилье 

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