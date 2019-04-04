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Город (Москва и область)     04.04.2019 15:39

Программа реновации жилья улучшит качество городской среды в Москве

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Теги:  программа реновации жилья  городская среда  реновация жилья  программа реновации 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья улучшит не только жилищные условия москвичей, но и качество городской среды в столице, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чьи слова приводит официальный сайт Стройкомплекса столицы.

По словам Кузнецова, проектирование целых кварталов в рамках программы реновации, позволит более эффективно использовать земли, избавиться от пустырей и заброшенных междворовых пространств. Кроме того, появятся новые зеленые насаждения, улучшится качество озеленения города, появятся новые скверы, детские и спортивные площадки. Все это вместе улучшит качество городской среды.

Ранее сообщалось, что начались общественные слушания по проектам шести районов по программе реновации. В качестве первого этапа открылась экспозиция, где представлены макеты новых районов. Всего в Москомархитектуре находятся проекты 89 районов в разной степени готовности.


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Теги: 
программа реновации жилья  городская среда  реновация жилья  программа реновации 

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