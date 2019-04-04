4 апреля. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья улучшит не только жилищные условия москвичей, но и качество городской среды в столице, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чьи слова приводит официальный сайт Стройкомплекса столицы.
По словам Кузнецова, проектирование целых кварталов в рамках программы реновации, позволит более эффективно использовать земли, избавиться от пустырей и заброшенных междворовых пространств. Кроме того, появятся новые зеленые насаждения, улучшится качество озеленения города, появятся новые скверы, детские и спортивные площадки. Все это вместе улучшит качество городской среды.
Ранее сообщалось, что начались общественные слушания по проектам шести районов по программе реновации. В качестве первого этапа открылась экспозиция, где представлены макеты новых районов. Всего в Москомархитектуре находятся проекты 89 районов в разной степени готовности.
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