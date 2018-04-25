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Город (Москва и область)     25.04.2018 12:26

Программа реновации жилья в ТиНАО завершится в 2025 году - власти

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Теги:  реновация  снос пятиэтажек  Владимир Жидкин  Жидкин  переселение  ТиНАО 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в ТиНАО завершится в 2025 году. Об этом сообщил журналистам глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Программу реновации на территории ТиНАо планируется полностью завершить в 2025 году», — сказал он.

В программу реновации в ТинАО вошел 251 дом (более 8200 квартир). Всего в программу в Москве вошли более 5000 домов.


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Теги: 
реновация  снос пятиэтажек  Владимир Жидкин  Жидкин  переселение  ТиНАО 

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