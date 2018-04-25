25 апреля. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в ТиНАО завершится в 2025 году. Об этом сообщил журналистам глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«Программу реновации на территории ТиНАо планируется полностью завершить в 2025 году», — сказал он.
В программу реновации в ТинАО вошел 251 дом (более 8200 квартир). Всего в программу в Москве вошли более 5000 домов.
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