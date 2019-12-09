Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     09.12.2019 15:14

Программу реновации в Москве планируется завершить в 2032 году - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  Сергей Собянин  программа реновации  сроки  реновация жилья 

9 декабря. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в Москве будет завершена в 2032 году, сообщил в интервью на телеканале «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, количество подготовленных стартовых площадок позволяет проектировать и строить около 6 миллионов квадратных метров жилья, поэтому большинство объемов будет реализовано к 2032 году.

Собянин также добавил, что основные проблемы программы реновации жилья были решены на этапе проектирования.

«Гигантский [проект], он вообще самый гигантский в мире. Были, конечно, сомнения: получится - не получится. Даже, собственно, у нас самих было такое ощущение, как войти в такой проект, как его реализовать в те сроки, которые заявили», - заявил Собянин.

Программа реновации жилья стартовала летом 2017 года. В рамках программы будет расселен 5171 дом, в основном – обветшавшие пятиэтажки. В общей сложности в этих домах проживает более миллиона москвичей, которые в рамках программы получат новые квартиры.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  Сергей Собянин  программа реновации  сроки  реновация жилья 

Возврат к списку

Лента новостей

15:14 Город (Москва и область) Программу реновации в Москве планируется завершить в 2032 году - Собянин

14:58 Город (Москва и область) Проект Бирюлевской линии метро вынесут на публичные слушания

13:22 Другое Исполком WADA запретил России участвовать в международных соревнованиях в течение 4 лет

13:11 Общество Похолодание придет в Москву 12 декабря

13:05 Происшествия Суд приговорил к условным срокам конвоиров по делу о попытке побега членов «банды GTA»

Актуальные материалы

19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста

16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года

16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года

08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина

08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru