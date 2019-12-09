9 декабря. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в Москве будет завершена в 2032 году, сообщил в интервью на телеканале «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянина, количество подготовленных стартовых площадок позволяет проектировать и строить около 6 миллионов квадратных метров жилья, поэтому большинство объемов будет реализовано к 2032 году.
Собянин также добавил, что основные проблемы программы реновации жилья были решены на этапе проектирования.
«Гигантский [проект], он вообще самый гигантский в мире. Были, конечно, сомнения: получится - не получится. Даже, собственно, у нас самих было такое ощущение, как войти в такой проект, как его реализовать в те сроки, которые заявили», - заявил Собянин.
Программа реновации жилья стартовала летом 2017 года. В рамках программы будет расселен 5171 дом, в основном – обветшавшие пятиэтажки. В общей сложности в этих домах проживает более миллиона москвичей, которые в рамках программы получат новые квартиры.
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