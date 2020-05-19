19 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что прогулки в Москве разрешат только тогда, когда ежедневный прирост заболевших коронавирусом в столице будет составлять не тысячи человек, как сейчас, а «десятки и сотни».



«Это (прогулки) будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растёт, когда у нас тяжелобольных в больнице будет значительно меньше, когда будем каждый день выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может и ещё меньше», - сказал мэр Москвы.



Раннее Собянин заявил, что сейчас в Московских больницах находится 18 тысяч больных коронавирусом в тяжелом состоянии и в такой ситуации говорить о победе над коронавирусом было бы безответственно.



На 19 мая в Москве выявлено 149 607случаев заражения коронавирусом. Вылечились 31 496 человек, скончался в результате заболевания 1 651 человек.