10 мая. Mossovetinfo.ru - Проход по центральной аллее ВДНХ закрыт до 1 июня. в связи с проведением ремонтных работ и благоустройства. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Нельзя пройти от арки главного входа до площади Промышленности. Попасть на территорию ВДНХ можно через другие контрольно-пропускные пункты