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Город (Москва и область)     11.04.2021 11:18

Проходку всех тоннелей БКЛ планируется завершить до конца 2021 года

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Теги:  метро  БКЛ  Большая кольцевая линия  строительство  транспорт  Сергей Собянин  Собянин 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Проходку всех тоннелей Большой кольцевой линии московского метро планируется завершить до конца 2021 года. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В начале апреля для пассажиров открылись две новые станции БКЛ - «Народное Ополчение» и «Мневники». Всего в 2021 году планируется открыть для пассажиров 11 станций БКЛ. Всего на БКЛ будет 31 станция, ветку планируется полностью достроить до конца 2022 года.


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Карта места

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Теги: 
метро  БКЛ  Большая кольцевая линия  строительство  транспорт  Сергей Собянин  Собянин 

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