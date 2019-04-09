9 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца апреля в Москве проведут весеннюю промывку памятников Пушкину и Гагарину, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Оба памятника являются объектами культурного наследия, в связи с чем все работы будут проходить под контролем специалистов Мосгорнаследия.
Вначале будет проведено фотографирование памятников, как их общего вида, так и отдельных элементов. Затем будет выявлен химический состав патины – налета, появляющегося в результате окисления металла на воздухе. После этого для каждого памятника будет определен моющий состав. Кроме того, будет создан перечень мероприятий, которые могут понадобиться после очистки монументов.
Наносить пенные моющие средства на памятники планируется с помощью мягких кистей. Также при промывке будут использованы специальный моющий аппарат с возможностью регулирования мощности струй воды и автовышки.
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