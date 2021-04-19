Пропуска с QR-кодами защитят москвичей от лжекоммунальщиков

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Мосэнергосбыт начал выдавать своим сотрудникам новые удостоверения с QR-кодом, их выдадут контролерам, проверяющим показания счетчиков, а также линейным специалистам, которые контактируют с горожанами.



Новые удостоверения должны защитить москвичей от мошенников, которые проникают в квартиры под видом коммунальщиков. Отсканировав QR-код, москвичи смогут узнать фамилию имя и отчество пришедшего специалиста, а также его должность и подразделение Мосэнергосбыта в котором он работает.



Москвичам напоминают, что сотрудники Мосэнергосбыта и других коммунальных служб города не ходят по квартирам без предварительного уведомления и не навязывают никакие платные услуги или товары.