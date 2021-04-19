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Город (Москва и область)     19.04.2021 19:59

Пропуска с QR-кодами защитят москвичей от лжекоммунальщиков

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Теги:  Мосэнергосбыт  удостоверения  QR-код 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Мосэнергосбыт начал выдавать своим сотрудникам новые удостоверения с QR-кодом, их выдадут контролерам, проверяющим показания счетчиков, а также линейным специалистам, которые контактируют с горожанами.

Новые удостоверения должны защитить москвичей от мошенников, которые проникают в квартиры под видом коммунальщиков. Отсканировав QR-код, москвичи смогут узнать фамилию имя и отчество пришедшего специалиста, а также его должность и подразделение Мосэнергосбыта в котором он работает.

Москвичам напоминают, что сотрудники Мосэнергосбыта и других коммунальных служб города не ходят по квартирам без предварительного уведомления и не навязывают никакие платные услуги или товары.

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Теги: 
Мосэнергосбыт  удостоверения  QR-код 

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