12 мая. Mossovetinfo.ru – Пропускной режим, введенный в Москве в связи с распространением коронавируса, будет действовать до 31 мая.



Также до 31 мая сохраняется действие других ограничительных мер, введенных в столице в связи с распространением коронавируса.



Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса. С 22 апреля в Москве и области начала действовать автоматическая система проверки цифровых пропусков.



В тоже время с 12 мая в Москве возобновляется работа промышленных предприятий и строительных объектов.



Ранее президент России Владимир Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней. С 12 мая решения об ослаблении или ужесточении ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, принимают губернаторы регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.