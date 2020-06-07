7 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы рассматривают возможность отмены цифровых пропусков с середины июня, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии столицы.



Цифровые пропуска могут быть отменены в Москве уже с 14 июня, при этом, объявить об отмене пропусков могут уже в понедельник, 8 июня.



Собянин 5 марта своим указом ввел в Москве режим повышенной готовности. 26 марта своим указом мэр ввел в Москве ряд ограничений. 29 марта были введены ограничения на передвижения по город4. С 15 апреля в Москве и Подмосковье была введена система цифровых пропусков.



4 июня Собянин сообщил, что максимальное число ограничительных мер в Москве можно будет снять до 1 июля. В пятницу, 5 июня, мэр Москвы не исключил, что решение будет принято уже 8 июня.



Минюст положительно оценил введенные в Москве и других регионах ограничительные меры, отметив, что они «приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации».