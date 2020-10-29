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Город (Москва и область)     29.10.2020 11:34

Пропускной режим в Москве вводить не планируется - власти

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Теги:  коронавирус  ограничения 

29 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве в настоящее время не планируется вводить пропускной режим из-за коронавируса, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ранее введенных в Москве ограничений.

При этом, Собянин высказал мнение, что в Москве нет необходимости вводить новые ограничения из-за коронавируса, но и введенные ограничения пока отменять рано, так как этом может дестабилизировать ситуацию.


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Теги: 
коронавирус  ограничения 

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