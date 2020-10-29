29 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве в настоящее время не планируется вводить пропускной режим из-за коронавируса, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ранее введенных в Москве ограничений.



При этом, Собянин высказал мнение, что в Москве нет необходимости вводить новые ограничения из-за коронавируса, но и введенные ограничения пока отменять рано, так как этом может дестабилизировать ситуацию.