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Город (Москва и область)
29.10.2020, 11:40
Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве
29 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 4 906 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Кроме того, за сутки от коронавируса вылечили...
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Город (Москва и область)
29.10.2020, 11:34
Пропускной режим в Москве вводить не планируется - власти
29 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве в настоящее время не планируется вводить пропускной режим из-за коронавируса, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Ранее мэр Москвы Серге...
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Город (Москва и область)
29.10.2020, 10:51
Мобильные пункты вакцинации в Москве завершат работу 31 октября
29 октября. Mossovetinfo.ru – Мобильные пункты вакцинации в Москве завершат работу в конце октября, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Ракова отметила, что такой способ вакцинации удо...