Протяженность московских дорог выросла на 16 процентов за последние семь лет. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.



«Только в прошлом году мы построили 124 километра - это как расстояние от Москвы до Дубны. Прибавьте к этому еще 37 мостов, эстакад, тоннелей и 30 пешеходных переходов», - написал Собянин.



Мэр Москвы отметил, что все работы проходят в существующей городской застройке, в переплетении инженерных коммуникаций и временного ограничения движения.