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Город     14.01.2018 13:51

Протяженность московских дорог выросла на 16 процентов за семь лет

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Теги:  Сергей Собянин  дороги  строительство 

Протяженность московских дорог выросла на 16 процентов за последние семь лет. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.

«Только в прошлом году мы построили 124 километра - это как расстояние от Москвы до Дубны. Прибавьте к этому еще 37 мостов, эстакад, тоннелей и 30 пешеходных переходов», - написал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что все работы проходят в существующей городской застройке, в переплетении инженерных коммуникаций и временного ограничения движения.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  дороги  строительство 

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