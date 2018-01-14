Протяженность московских дорог выросла на 16 процентов за последние семь лет. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.
«Только в прошлом году мы построили 124 километра - это как расстояние от Москвы до Дубны. Прибавьте к этому еще 37 мостов, эстакад, тоннелей и 30 пешеходных переходов», - написал Собянин.
Мэр Москвы отметил, что все работы проходят в существующей городской застройке, в переплетении инженерных коммуникаций и временного ограничения движения.
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