26 мая. Mossovetinfo.ru – Протяженность Юго-Восточной хорды, проект строительства которой находится в предпроектной разработке, может составить около 40 километров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК.



Ранее заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин отмечал, что решение о строительстве хорды может быть принять во второй половине 2018 года.



Хуснуллин подчеркивал, что в настоящее время для властей города приоритетом является завершение уже строящихся хорд – Северо-Западной и Северо-Восточной.