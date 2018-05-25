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Город (Москва и область)     26.05.2018, 16:14

Протяженность Юго-Восточной хорды может составить около 40 километров - Собянин

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Теги:  дороги  строительство  Собянин  Сергей Собянин  хорды  Юго-Восточная хорда 

26 мая. Mossovetinfo.ru – Протяженность Юго-Восточной хорды, проект строительства которой находится в предпроектной разработке, может составить около 40 километров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК.

Ранее заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин отмечал, что решение о строительстве хорды может быть принять во второй половине 2018 года.

Хуснуллин подчеркивал, что в настоящее время для властей города приоритетом является завершение уже строящихся хорд – Северо-Западной и Северо-Восточной.


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Карта места

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Теги: 
дороги  строительство  Собянин  Сергей Собянин  хорды  Юго-Восточная хорда 

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