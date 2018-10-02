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Город (Москва и область)     02.10.2018 09:35

Публичные слушания по экспериментальным кварталам реновации пройдут до конца года

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Теги:  реновация  реновация жилья  публичные слушания 

2 октября. Mossovetinfo.ru – До конца года планируется провести публичные слушания по проектам экспериментальных кварталов программы реновации, ставшими победителями архитектурного конкурса, сообщил в интервью «Интерфаксу» главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Кроме того, по словам Кузнецова, до конца года первые этапы согласований пройдут и по ряду других площадок программы реновации.

Победители архитектурного конкурса на разработку концепций площадок по программе реновации были объявлены в Москве 26 сентября. Концепции площадок были созданы для московских районов Кузьминки, Царицыно, Хорошево-Мневники, Головинский и Проспект Вернадского.


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Карта места

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Теги: 
реновация  реновация жилья  публичные слушания 

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