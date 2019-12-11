11 декабря. Mossovetinfo.ru – Собрания участников публичных слушаний по проектам планировки новых кварталов в рамках программы реновации жилья прошли 10 декабря в шести районах Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекска столицы.



Слушания прошли в районах Головинский, Донской, Нагатино-Садовники и Нагорный, Северное Измайлово и Солнцево. На них были представлены восемь проектов планировки новых кварталов.



По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в публичных слушаниях по данным проектам приняли участие около 14 тысяч жителей этих райнов. Перед собраниями все желающие могли ознакомится с проектами на специальных экспозициях, где, кроме того, жители могли пообщаться с проектировщиками.



Все представленные проекты предусматривают строительство новых детских садов, школ, поликлиник, спортивных и социальных объектов, оптимизацию улично-дорожной сети, а также обновление инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий. Кроме того, один из расселяемых жилых домов в Головинском районе представляет историческую и архитектурную ценность, поэтому после его расселения, планируется реконструировать здание и перепрофилировать под детско-юношеский досуговый центр.



Предложения, внесенные участниками публичных слушаний, будут учтены разработчиками при дальнейшей работе над проектами. При этом, с 11 по 18 декабря окружные градостроительные комиссии продолжат принимать предложения жителей по проектам планировки, они также будут доведены до разработчиков.