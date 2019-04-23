23 апреля. Mossovetinfo.ru – Публичные слушания по программе реновации жилья состоялись 23 апреля еще в пяти районах Москвы. Об этом сообщили в Стройкомплексе столицы.



Участники обсудили проекты планировки новых кварталов в районах Бутырский, Бирюлёво Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово. В Свиблове на обсуждение было вынесено сразу два проекта.



Ранее в Москве состоялись публичные слушания по шести проектам кварталов: в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино. В ближайшие дни планируется провести собрание по проекту квартала в Измайлове.



Уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по телефону горячей линии 8 (499) 401-01-01.