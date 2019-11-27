27 ноября. Mossovetinfo.ru – Публичные слушания по проектам кварталов программы реновации жилья завершились еще в трех районах Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы со ссылкой на главу Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.
Собрания участников публичных слушаний прошли в Можайском и Лосиноостровском районах, а также в поселке Шишкин Лес. Всего в этих районах в программу реновации вошли более 170 пятиэтажек, в которых проживает более 15 тысяч человек. Перед собраниями предложенные проекты новых кварталов по реновации были представлены на специальных экспозициях.
По словам Княжевской, публичные слушания вызвали большой интерес жителей районов, вопросы к разработчикам были сложные, диалог получился конструктивным, слушания прошли на «отлично».
Княжевская отметила, что все представленные проекты социально ориентированы и предусматривают строительство социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник, спортивных и культурных объектов. В то же время, каждый объект индивидуален и нацелен на удовлетворение потребностей в каждом конкретном районе.
С 27 ноября по 3 декабря жители могут направить свои предложения по проектам в окружные градостроительные комиссии. Все они будут переданы разработчикам и помогут усовершенствовать проекты.
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