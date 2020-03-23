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Город (Москва и область)     23.03.2020 17:49

Публичные слушания по реновации пройдут в онлайн-режиме

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Теги:  коронавирус  программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья 

23 марта. Mossovetinfo.ru – Публичные слушания в Москве пройдут режиме онлайн из-за сложной ситуации с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Сообщается, что общественные слушания будут проходить на портале «Активный гражданин».

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что электронный формат публичных слушаний позволит принять участие всем желающим и не нарушать карантин.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина в связи с распространением коронавируса с 16 марта в столице запрещены все массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.


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Теги: 
коронавирус  программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья 

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