23 марта. Mossovetinfo.ru – Публичные слушания в Москве пройдут режиме онлайн из-за сложной ситуации с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Сообщается, что общественные слушания будут проходить на портале «Активный гражданин».
Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что электронный формат публичных слушаний позволит принять участие всем желающим и не нарушать карантин.
Указом мэра Москвы Сергея Собянина в связи с распространением коронавируса с 16 марта в столице запрещены все массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
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