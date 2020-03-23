23 марта. Mossovetinfo.ru – Публичные слушания в Москве пройдут режиме онлайн из-за сложной ситуации с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



Сообщается, что общественные слушания будут проходить на портале «Активный гражданин».



Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что электронный формат публичных слушаний позволит принять участие всем желающим и не нарушать карантин.



Указом мэра Москвы Сергея Собянина в связи с распространением коронавируса с 16 марта в столице запрещены все массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.