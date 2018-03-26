26 марта. Mossovetinfo.ru – Глава МЧС Владимир Пучков сообщил журналистам, что в результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека.



Четырехэтажный торговый центр «Зимняя вишня» загорелся в воскресенье днем. Пожар продолжается до сих пор. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где расположены кинозалы, а также детские игровые зоны.



Это четвертый по числу жертв пожар в России за 100 лет. Самый крупный произошел в 2009 году в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». Тогда погибли 153 человека.