12 января. Mossovetinfo.ru — У России есть «пара недель» для подготовки к новой волне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.

Президент поручил главе правительства Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать это с регионами».