8 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новейший концертный зал в парке «Зарядье».



Выступая на церемонии открытия, Владимир Путин назвал новый концертный зал «настоящим подарком москвичам и гостям столицы в День города».



«Этот зал призван стать сердцем и душой уникального парка в самом сердце нашей столицы, приумножить неповторимый образ нашей Москвы и всей России, он олицетворяет собой историческую гордость нашего народа и одновременно его стремление создавать новое», - заявил президент России.



В рамках открытия прошел концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а также других известных исполнителей классической музыки.



Новый зал, который стал частью парка «Зарядье», не имеет аналогов в России. В нем будут действовать два концертных зала (Большой и Малый), установлен концертный орган, кроме того в нем организованы 12 артистических помещений (в том числе артистические комнаты повышенной комфортности). Концертный зал оснащен самым современным оборудованием. Кроме того, зал способен трансформироваться, что позволит проводить в нем не только концерты классической музыки, но и использовать его для проведения различных мероприятий других жанров.



Концертная программа нового зала сформирована уже на год вперед.