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Город (Москва и область)     22.10.2018 17:35

Путин обсудил с Собяниным развитие транспорта в Москве и программу реновации

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Сергей Собянин  Собянин  программа реновации  реновация  транспорт 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел 22 октября рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На встрече обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры и экономики столицы, реализация проекта по реновации жилья.

«По вводу метро мы побили все рекорды, которые были и в наше время, и в советское время, и ввели 32 километра линий метро, 15 станций и два депо. Это, по сути, два огромных завода по эксплуатации метровагонов, метропоездов. Причем десять станций еще находятся в высокой степени готовности, они будут введены либо в конце этого года, либо в начале следующего года», - в частности, сказал Собянин.

Говоря о программе реновации, мэр Москвы отметил, что проект полностью обеспечен бюджетным финансированием. В этом году под реновацию будет передано около 1 миллиона квадратных метров. В следующем году будет одновременно строиться уже около 4 миллионов квадратных метров.


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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Сергей Собянин  Собянин  программа реновации  реновация  транспорт 

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