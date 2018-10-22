22 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел 22 октября рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщается на сайте Кремля.



На встрече обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры и экономики столицы, реализация проекта по реновации жилья.



«По вводу метро мы побили все рекорды, которые были и в наше время, и в советское время, и ввели 32 километра линий метро, 15 станций и два депо. Это, по сути, два огромных завода по эксплуатации метровагонов, метропоездов. Причем десять станций еще находятся в высокой степени готовности, они будут введены либо в конце этого года, либо в начале следующего года», - в частности, сказал Собянин.



Говоря о программе реновации, мэр Москвы отметил, что проект полностью обеспечен бюджетным финансированием. В этом году под реновацию будет передано около 1 миллиона квадратных метров. В следующем году будет одновременно строиться уже около 4 миллионов квадратных метров.