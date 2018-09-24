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Город (Москва и область)     24.09.2018 19:44

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Сирия  Израиль  Биньямин Нетаньяху  Нетаньяху 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, который был инициирован израильской стороной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговор Путин подчеркнул, что решение о передаче Сирии зенитного ракетного комплекса С-300 принято прежде всего с целью предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих.

Ранее в понедельник Путин проинформировал президента Сири и Башара Асада о передаче Сирии зенитного ракетного комплекса С-300

В Минобороны в воскресенье заявили, что сбитый в ночь на 18 сентября над Средиземным морем российский самолет Ил-20 не смог покинуть опасную зону, так как Израиль ввел Россию заблуждение, назвав неверное место нанесения авиаударов по Сирии.


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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Сирия  Израиль  Биньямин Нетаньяху  Нетаньяху 

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