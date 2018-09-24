24 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, который был инициирован израильской стороной. Об этом сообщается на сайте Кремля.



В ходе разговор Путин подчеркнул, что решение о передаче Сирии зенитного ракетного комплекса С-300 принято прежде всего с целью предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих.



Ранее в понедельник Путин проинформировал президента Сири и Башара Асада о передаче Сирии зенитного ракетного комплекса С-300



В Минобороны в воскресенье заявили, что сбитый в ночь на 18 сентября над Средиземным морем российский самолет Ил-20 не смог покинуть опасную зону, так как Израиль ввел Россию заблуждение, назвав неверное место нанесения авиаударов по Сирии.