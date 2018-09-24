24 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, который был инициирован израильской стороной. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговор Путин подчеркнул, что решение о передаче Сирии зенитного ракетного комплекса С-300 принято прежде всего с целью предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих.
Ранее в понедельник Путин проинформировал президента Сири и Башара Асада о передаче Сирии зенитного ракетного комплекса С-300
В Минобороны в воскресенье заявили, что сбитый в ночь на 18 сентября над Средиземным морем российский самолет Ил-20 не смог покинуть опасную зону, так как Израиль ввел Россию заблуждение, назвав неверное место нанесения авиаударов по Сирии.
19:44 Город (Москва и область) Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
18:53 Город (Москва и область) Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентября
16:35 Происшествия Задержан таксист, подозреваемый в изнасиловании женщины в Москве
16:24 Город (Москва и область) В 2019 году в Московском зоопарке появится еще один вход
16:06 Власть Законопроект о пенсионной реформе рассмотрят в Госдуме во втором чтении 26 сентября
10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками
09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина
08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента
12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития
14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре