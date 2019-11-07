7 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Западном административном округе Москвы полностью расселили уже пять многоквартирных домов, сообщает пресс-служба департамента городского имущества столицы.
Расселенные дома располагались в районах Можайский и Проспект Вернадского. Жильцы расселенных домов получили равноценное жилье в новостройках на улицах Гродненская и Красных Зорь, а также на Проспекте Вернадского.
Сообщается, что в Западном округе по программе реновации сейчас переселяется 1745 семей в районах Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. 1270 семей уже заключили договора с департаментом городского имущества на получение равнозначного жилья в рамках программы. Еще 188 семей заключат договора в ближайшие дни.
В свою очередь, пресс-служба департамента строительства Москвы сообщает, что в ЗАО в данный момент строится 10 домов по программе реновации жилья, еще 7 домов находятся в стадии проектирования. До конца года в ЗАО начнется строительство еще 4 домов по программе реновации, три дома начнут проектировать.
Западный округ лидирует по количеству домов, сданных в эксплуатацию в рамках программы реновации. В районах Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Можайский под переселение сдано уже 11 домов.
11:28 Город (Москва и область) Новые трамваи «Витязь-Москва» оценят в рамках голосования на проекте «Активный гражданин»
10:59 Власть «Единая Россия» и «Моя Москва» подготовили поправки к проекту бюджета Москвы
10:46 Город (Москва и область) Пять домов уже расселили на западе Москвы по программе реновации
09:59 Происшествия Автомобиль насмерть сбил женщину в центре Москвы
09:53 В России Счетная палата сообщила о сокращении населения России
13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября
10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники
10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники
09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО
21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета