7 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Западном административном округе Москвы полностью расселили уже пять многоквартирных домов, сообщает пресс-служба департамента городского имущества столицы.



Расселенные дома располагались в районах Можайский и Проспект Вернадского. Жильцы расселенных домов получили равноценное жилье в новостройках на улицах Гродненская и Красных Зорь, а также на Проспекте Вернадского.



Сообщается, что в Западном округе по программе реновации сейчас переселяется 1745 семей в районах Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. 1270 семей уже заключили договора с департаментом городского имущества на получение равнозначного жилья в рамках программы. Еще 188 семей заключат договора в ближайшие дни.



В свою очередь, пресс-служба департамента строительства Москвы сообщает, что в ЗАО в данный момент строится 10 домов по программе реновации жилья, еще 7 домов находятся в стадии проектирования. До конца года в ЗАО начнется строительство еще 4 домов по программе реновации, три дома начнут проектировать.



Западный округ лидирует по количеству домов, сданных в эксплуатацию в рамках программы реновации. В районах Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Можайский под переселение сдано уже 11 домов.