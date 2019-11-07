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Город (Москва и область)     07.11.2019 10:46

Пять домов уже расселили на западе Москвы по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  снос пятиэтажек  программа реновации  жилье  реновация жилья 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Западном административном округе Москвы полностью расселили уже пять многоквартирных домов, сообщает пресс-служба департамента городского имущества столицы.

Расселенные дома располагались в районах Можайский и Проспект Вернадского. Жильцы расселенных домов получили равноценное жилье в новостройках на улицах Гродненская и Красных Зорь, а также на Проспекте Вернадского.

Сообщается, что в Западном округе по программе реновации сейчас переселяется 1745 семей в районах Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. 1270 семей уже заключили договора с департаментом городского имущества на получение равнозначного жилья в рамках программы. Еще 188 семей заключат договора в ближайшие дни.

В свою очередь, пресс-служба департамента строительства Москвы сообщает, что в ЗАО в данный момент строится 10 домов по программе реновации жилья, еще 7 домов находятся в стадии проектирования. До конца года в ЗАО начнется строительство еще 4 домов по программе реновации, три дома начнут проектировать.

Западный округ лидирует по количеству домов, сданных в эксплуатацию в рамках программы реновации. В районах Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Можайский под переселение сдано уже 11 домов.


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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  снос пятиэтажек  программа реновации  жилье  реновация жилья 

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