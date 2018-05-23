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Город (Москва и область)     23.05.2018, 09:39

Пять домов в СВАО готовы для заселения по программе реновации

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Теги:  реновация  снос пятиэтажек  переселение  программа реновации  строительство 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Еще пять жилых домов готовы к заселению по программе реновации жилья в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, которого цитирует пресс-служба департамента.

Жилые дома являются стартовыми площадками в районах Бабушкинский и Южное Медведково находятся по адресам:

1. Бабушкинский район, улица Летчика Бабушкина, д. 41 (Всего 168 квартир: однокомнатных – 68 шт., двухкомнатных – 84 шт., трехкомнатных – 16 шт.);
2. Бабушкинский район, улица Летчика Бабушкина, д. 29, корп. 2 (112 квартир: однокомнатных – 56 шт., двухкомнатных – 56 шт.);
3. Бабушкинский район, улица Летчика Бабушкина, д. 39 (168 квартир: однокомнатных – 68 шт., двухкомнатных – 84 шт., трехкомнатных – 16 шт.);
4. район Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 39 (128 квартир: однокомнатных – 32 шт., двухкомнатных – 64 шт. трехкомнатные - 32 шт.);
5. район Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп.38 (256 квартир: однокомнатных – 128 шт., двухкомнатных – 128 шт.)

Общее количество квартир в домах составит 832.

Процесс переселения первых домов, вошедших в программу реновации, стартовал в феврале этого года в ВАО.


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Карта места

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Теги: 
реновация  снос пятиэтажек  переселение  программа реновации  строительство 

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