23 мая. Mossovetinfo.ru – Еще пять жилых домов готовы к заселению по программе реновации жилья в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, которого цитирует пресс-служба департамента.



Жилые дома являются стартовыми площадками в районах Бабушкинский и Южное Медведково находятся по адресам:



1. Бабушкинский район, улица Летчика Бабушкина, д. 41 (Всего 168 квартир: однокомнатных – 68 шт., двухкомнатных – 84 шт., трехкомнатных – 16 шт.);

2. Бабушкинский район, улица Летчика Бабушкина, д. 29, корп. 2 (112 квартир: однокомнатных – 56 шт., двухкомнатных – 56 шт.);

3. Бабушкинский район, улица Летчика Бабушкина, д. 39 (168 квартир: однокомнатных – 68 шт., двухкомнатных – 84 шт., трехкомнатных – 16 шт.);

4. район Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 39 (128 квартир: однокомнатных – 32 шт., двухкомнатных – 64 шт. трехкомнатные - 32 шт.);

5. район Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп.38 (256 квартир: однокомнатных – 128 шт., двухкомнатных – 128 шт.)



Общее количество квартир в домах составит 832.



Процесс переселения первых домов, вошедших в программу реновации, стартовал в феврале этого года в ВАО.