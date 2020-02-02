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Город (Москва и область)     03.12.2019 09:01

Пять отделов ЗАГС будут работать в Москве 02.02.2020

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Теги:  ЗАГС  бракосочетания 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Пять отделов ЗАГС в Москве будут проводить церемонии бракосочетания в воскресенье, 2 февраля, сообщается на портале mos.ru.

Как сообщила начальник московского управления ЗАГС Елена Ефремова, молодожены любят выбирать для дня бракосочетания красивые цифры. При этом 2 февраля (02.02.2020) выпадет на воскресенье - в этот день в московских отделах ЗАГС официальный выходной. Торжественые регистрации брака по воскресеньям проходят только во дворцах бракосочетаний.

Однако в московские дворцы бракосочетаний на день «четырех двоек» уже подали максимальное количество заявок, в трех московских дворцах в этот день пройдет 90 бракосочетаний. В связи с этим было принято решение открыть для бракосочетаний еще два отдела ЗАГС: Шипиловский и Гагаринский. Подать заявления на проведение церемонии бракосочетаний в этих отделах 02.02.2020 молодожены могут уже сегодня.


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Теги: 
ЗАГС  бракосочетания 

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