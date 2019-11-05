5 ноября. Mossovetinfo.ru – Пять строящихся станций Большой кольцевой линии получили новые наименования, чтобы упростить навигацию в метро, сообщается на портале mos.ru.



Новые названия получили станции БКЛ, которые станут пересадочными на радиальные линии метро. Станции БКЛ получат те же названия, что у действующих станций радиальных линий, на которые будет совершаться пересадка.



Таким образом, станция «Можайская» (с которой будут осуществляться пересадки на Филевскую и Арбатско-Покровскую линии), будет называться «Кунцевская». Станция «Шереметьевская» (пересадочная на Люблинско-Дмитровскую линию) будет называться «Марьина роща». Станция «Ржевская» (пересадочная на Калужско-Рижскую линию) переименована в «Рижскую». Станция «Стромынка» (пересадочная на Сокольническую линию) — переименована в «Сокольники», а «Рубцовская» (пересадочная на Арбатско-Покровскую линию) получила название «Электрозаводская».