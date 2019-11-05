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Город (Москва и область)     05.11.2019 14:42

Пять строящихся станций БКЛ получили новые наименования

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Теги:  метро  БКЛ  станции  наименования 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Пять строящихся станций Большой кольцевой линии получили новые наименования, чтобы упростить навигацию в метро, сообщается на портале mos.ru.

Новые названия получили станции БКЛ, которые станут пересадочными на радиальные линии метро. Станции БКЛ получат те же названия, что у действующих станций радиальных линий, на которые будет совершаться пересадка.

Таким образом, станция «Можайская» (с которой будут осуществляться пересадки на Филевскую и Арбатско-Покровскую линии), будет называться «Кунцевская». Станция «Шереметьевская» (пересадочная на Люблинско-Дмитровскую линию) будет называться «Марьина роща». Станция «Ржевская» (пересадочная на Калужско-Рижскую линию) переименована в «Рижскую». Станция «Стромынка» (пересадочная на Сокольническую линию) — переименована в «Сокольники», а «Рубцовская» (пересадочная на Арбатско-Покровскую линию) получила название «Электрозаводская».


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Карта места

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Теги: 
метро  БКЛ  станции  наименования 

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