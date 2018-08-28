28 августа. Mossovetinfo.ru – Градостроительно-земельная комиссия Москвы выделила пять земельных участков на севере города для строительства дорог, сообщается в пресс-релизе Москомстройинвеста.



Земельные участки выделены инвестору в аренду сроком на 6 лет для строительства улично-дорожной сети возле строящегося ЖК «Прайм тайм».



После введения в строй нового ЖК, право собственности на новые дороги будет передано городу.