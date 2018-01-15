Пятиэтажки в районе Хорошево-Мневники расселяют не в рамках реновации - власти

Пятиэтажные дома в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы расселяют не в рамках программы реновации, а в связи со строительством Большой кольцевой линии метро (Третьего пересадочного контура). Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.



«Для реализации строительства планируется снести четыре дома, в том числе два дома по адресам: проспект Маршала Жукова, дом 20, корпус 1 и проспект Маршала Жукова, дом 22, корпус 2», – сказала руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, комментируя информацию ряда СМИ о стартовавшем переселении по программе реновации.



Новые квартиры жители сносимых домов получат в том же районе – на Карамышевской набережной, в доме 60, расположенном в 1,5 километра от того микрорайона, где они живут сейчас.



Жители переселяемых домов получат от 300 до 500 тысяч рублей в качестве компенсации за отличие новых квартир от стандартов жилья по московскому стандарту реновации. Им также компенсируют все расходы на переселение