29 августа. Mossovetinfo.ru – Пятикратное превышение нормы содержания сероводорода в воздухе зафиксировано ночью в московском районе Выхино-Жулебино, сообщает «Мосэкомониторинг».



При предельно-допустимой концентрации содержания сероводорода в воздухе в 0,008 мг/м3, около 5 утра в Выхино-Жулебино было зафиксировано содержание сероводорода в воздухе в 0,0398 мг/м3.



Кроме того, превышение ПДК по серводороду в ночное время было отмечено в Рязанском районе и в Печатниках.



При этом, в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения отмечается, что вредные последствия для человека могут наступить, если концентрация ПДК составляет 0,15 мг/м3.