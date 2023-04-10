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Город (Москва и область)     11.04.2023 14:58

Работа общественного транспорта в Москве будет продлена в пасхальную ночь

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Теги:  Пасха  транспорт  Сергей Собянин  Собянин  общественный транспорт  метро  МЦК 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Работа общественного транспорта в Москве будет продлена в пасхальную ночь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Метро и МЦК будут работать до 02:00. Кроме того, больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов — до 03:30.

В обычном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов.

В пасхальное воскресенье также будет организовано 35 бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и железных дорог до 16 городских кладбищ.

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Карта места

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Теги: 
Пасха  транспорт  Сергей Собянин  Собянин  общественный транспорт  метро  МЦК 

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