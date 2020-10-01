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Город (Москва и область)     01.10.2020 14:31

Работодатели в Москве обязаны перевести как минимум 30% сотрудников на удаленку

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  указы  документы 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Работодатели в Москве с 5 октября обязаны перевести как минимум 30 процентов сотрудников на удаленную работу. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений», - заявил мэр Москвы.

На удаленную работу необходимо перевести всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Исключение из этого правила – только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

В Москве за сутки выявлено 2418 новых случаяев коронавируса. В России за сутки выявлено максимальное число случаев коронавируса с 7 июня

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  указы  документы 

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