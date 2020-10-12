12 октября. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 12 октября, работодатели в Москве обязаны еженедельно подавать сведения о сотрудниках, переведенных на удаленную работу.
С 5 октября согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, московские работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% своих сотрудников - в первую очередь всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Эта мера предпринята в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Для подачи данных на портале mos.ru начал действовать специальный сервис. Для подачи данных необходимо будет заполнить специальную форму, в которой указаны данные организации и обезличенные данные сотрудников.
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